Le président du PRA esté en justice pour discours de haine

La loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, récemment publiée dans le Journal officiel, a-t-elle trouvé son premier accusé? En tout cas, de nombreux étudiants des universités de Tizi Ouzou et de Béjaïa se préparent à ester en justice le président du PRA, Kamel Bensalem, qui les a accusés d’intelligence avec l’étranger, rapporte algerieinfos. Récent invité de la chaine Beur TV, appartenant à Réda Mehigueni actuellement en détention avec son épouse pour de lourdes affaires de corruption, le président du PRA, un parti ayant soutenu Bouteflika avec zèle et ostentation, prétendait détenir des preuves matérielles avec, à l’appui, une liste nominative impliquant des étudiants des universités de Tizi Ouzou et de Béjaïa dans une histoire d’intelligence avec des puissances étrangères. Il a même avancé que ces derniers percevraient des rétributions équivalant à 60 000 DA de la part d’officines étrangères pour déstabiliser le pays et créer le chaos. « J’ai eu l’occasion de le constater lors de mes nombreux passages à Tizi Ouzou », a accusé sans sourciller le président du PRA. De quoi faire réagir les concernés qui comptent traduire Kamel Bensalem devant les tribunaux dans les jours à venir. Des sources locales rapportent que certains animateurs des collectifs d’étudiants comptent user de leur droit de réponse auprès de la chaine Beur TV pour répondre à Kamel Bensalem. Faute de quoi ils porteront également plainte contre ce média. Rappelons que la loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, portant notamment création d'un "observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine", a été publiée dans le dernier numéro du Journal officiel. Sa mission porte, entre autres, sur la "détection précoce" des actes de discrimination et de discours de haine et d'en "alerter" les autorités concernées, et aussi "informer" les autorités judiciaires compétentes des actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer l'une des infractions prévues par la présente loi.