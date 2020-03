Le président Tebboune reporte sa visite en Tunisie

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a reporté sa visite en Tunisie à cause de la propagation du Covid-19, indique la présidence tunisienne dans un communiqué rapporté par la presse locale. En effet, le communiqué indique que « la présidence de la République a annoncé que le président Kaïs Saïed a reçu un appel téléphonique de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il l’informait du report de sa visite d’Etat en Tunisie, prévue pour les 16 et 17 mars courant ». Les raisons de ce report sont liées, selon la même source, à la situation sanitaire en rapport avec la propagation du Covid-19. « Le président algérien a précisé que le report de sa visite en Tunisie a été décidée suite à la situation sanitaire qui prévaut actuellement dans le monde », indique la presse tunisienne. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a affirmé qu’il effectuera une visite en Tunisie dans les plus brefs délais, et ce après l’amélioration de la situation mondiale.