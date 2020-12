Le président Tebboune reçoit un appel de Merkel

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un appel téléphonique de la chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est enquise de son état de santé et lors duquel les deux parties ont évoqué la coopération bilatérale et les moyens de sa promotion à l'avenir, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué. "Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi un appel téléphonique de la chancelière allemande, Angela Merkel qui s’est enquise de son état de santé", précise la même source qui ajoute que "le Président de la République lui a exprimé ses vifs remerciements pour la prise en charge médicale qu'il a reçue en Allemagne". A cette occasion, les deux parties ont longuement évoqué "la situation épidémique et économique dans les deux pays, la coopération bilatérale et les moyens de sa promotion à l'avenir ainsi que des questions d’ordre régional d’intérêt commun, notamment les derniers développements en Libye", souligne le communiqué. "La chancelière allemande a exprimé ses souhaits de prompt rétablissement au Président Tebboune, le priant de transmettre l'expression de son amitié au peuple algérien", a conclu le communiqué.