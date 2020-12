Le président Tebboune parmi les personnalités arabes ‘’les plus influentes’’

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, figure sur une liste qui compte les noms de 21 personnalités politiques arabes, considérées comme étant « les plus influentes » de l’année 2020. Le site RT Arabic a lancé un sondage pour élire la personnalité politique arabe la plus influente de l’année 2020, et a proposé une liste de 21 noms, dont celui du président de le République, Abdelmadjid Tebboune. En effet, le nom du président Tebboune figure sur la liste des personnalités politiques arabes, qui comprend également le roi saoudien Salmane Ben Abdeleziz Al Saoud, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le président syrien Bachar El-assad, le prince héritier d’Abou Dhabi Mohammed Ben Zayed, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, l’émir du Qatar Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le roi du royaume du Bahreïn Hamed Ben Issa Al Khalifa, le roi du Jordanie Abdalleh Ben Al Houssein, l’émir du Koweit Nawf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah et le roi d’Oman Hateim Ben Tariq.