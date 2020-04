Le président Tebboune met fin aux fonctions de 7 ambassadeurs

Le président Tebboune a mis fin à la mission de sept ambassadeurs, désormais admis à la retraite, selon le dernier journal officiel qui précise que l’ordonnance de fin de mission prend effet à partir du avril. Il s’agit de Ammar Abba (Londres), Menouer Rebiî, (Khartoum), Fouad Bouattoura (Prague), Mhamed Achache (La Hanvane), Saad Ben Abid (Dar Essalam), Benaouda Hamel (Buenos Aires) et Moulay Mohamed Kendil (Berne). Le 4 mars dernier, M. Tebboune, a procédé à un mouvement restreint dans le corps de la diplomatie. Noureddine Ayadi, qui avait été nommé, le 21 décembre 2019, au poste de directeur de cabinet de la présidence de la République, a été désigné ambassadeur à Athènes. Il remplace l’ambassadeur Noureddine Bardad Daidj qui lui succède au Palais d’El-Mouradia. Quatre autres ambassades sont concernées par ce mouvement : Pékin, Tokyo, Lima et Luanda. Boumediène Guennad, qui occupait le poste de directeur général du département Asie-Océanie au ministère des Affaires étrangères, a été nommé à Pékin à la place d’Ahcène Boukhelfa. A Tokyo, le directeur général du ministère algérien des Affaires étrangères chargé des expatriés, Mohamed Bensabri, a été nommé à Tokyo où il prend la place de l’ambassadeur Mohamed El-Amine Bencherif. Pour Lima, Abdelkader Riame cède sa place à l’ambassadeur Labbas, qui quitte son poste d’ambassadeur-conseiller du ministre des Affaires étrangères. A Luanda, l’ambassadeur Mihoubi succède à Larbi Latroch qui a été nommé à la tête de la direction générale du personnel du MAE. Par ailleurs, ce mouvement a également touché les consulats d’Algérie à Djeddah, Lyon et Nanterre. Rappelons que le dernier vaste mouvement dans le corps diplomatique avait été opéré par l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah en août 2019. Il avait, en effet, procédé à un vaste mouvement diplomatique qui a touché plusieurs ambassadeurs dans les grandes capitales et consulats d’Algérie à travers les quatre continents dont Abdellah Baali qui avait été nommé ambassadeur en France avant d’être rappelé pour occuper le poste de directeur de campagne du candidat à la présidentielle, Abdelmadjid Tebboune.