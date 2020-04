Le président Tebboune et les ministres font un don d’un mois de salaire

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et les membres du gouvernement ont décidé de faire don d’un mois de leurs salaires pour contribuer à l’effort national de lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19). Les salaires de Tebboune et des membres du gouvernement de Djerad seront versés sur les comptes de solidarité COVID-19 ouverts dans le cadre de la campagne nationale pour la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus. Pour rappel, l’Algérie a ouvert des comptes auprès d’Algérie poste et du Trésor pour recueillir les contributions citoyennes destinées à soutenir l’effort national de lutte contre l’épidémie du Coronavirus.