Le président Tebboune désigné personnalité de l’année

La Fondation palestinienne Saydat El Ardh a désigné le président de la République, Adelmadjid Tebboune « personnalité de l’année 2020 », à l’occasion du 32ème anniversaire de la proclamation de l’Etat palestinien coïncidant avec le 15 novembre 1988. La désignation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est faite parmi des centaines de personnalités politiques soutenant la cause palestinienne. Une cérémonie se tiendra dans les territoires palestiniens, le 25 décembre prochain pour honorer les personnalités nationales qui soutiennent la cause palestinienne avec entre autre, la plantation d’un olivier au nom « d’Abdelmadjid Tebboune» sur le sol sacré d’El Qods El Charif. Pour sa part, le président exécutif de la Fondation de la terre palestinienne à Ramallah, le Dr Kamal Al-Husseini, a expliqué que le choix du président algérien Abdelmadjid Tebboune comme personnalité politique de l’année 2020 n’est pas seulement un choix de la fondation, mais plutôt un choix palestinien qui manifeste sa reconnaissance quant à la position personnelle du président algérien envers la cause palestinienne.