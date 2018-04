Le président Bouteflika en sortie officielle, ce lundi

Le président Abdelaziz Bouteflika effectuera une visite officielle à Alger centre, lundi prochain la mi-juin, ou il devrait visiter notamment le métro d’Alger et la mosquée Ketchaoua. L’information a été rapportée par le site Alg24, citant des sources « bien informées ». Selon la même source, cette sortie officielle qui devrait avoir lieu lundi 09 avril conduira le chef de l’État notamment au métro d’Alger, à la place du 1er mai ainsi qu’à la mosquée Ketchaoua, inaugurée par le président turc Recep Tayyip Erdogan lors de sa dernière visite en Algérie il y a quelques semaines. La même source indique également que le wali d’Alger Abdelkader Zoukh et le ministre des travaux publics et des transports Abdelghani Zaalane se sont rendus hier jeudi au métro d’Alger pour passer en revue les préparatifs de cette visite. De même, le ministre des affaires religieuses et des waqfs, Mohamed Aissa, se serait rendu de son côté à la mosquée Ketchaoua dans le même but, rapporte la même source. La présidence de la République n’a pas encore communiqué l’information.