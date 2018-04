Le poussin, qui se croit déjà coq

Finalement, certains adeptes de la mouvance islamique ne se contentent pas de manipuler les fidèles, en les endoctrinant à outrance avec des idées si étrangères aux valeurs de l’Islam, ils tiennent à jouer au leadership et à occuper énormément les feux de la rampe. Le dernier de la série, semble pousser le bouchon plus loin, de par ses déclarations fracassantes, il ne cesse à ce jour de multiplier tant de ‘’sorties ‘’, hors du commun qui ont fini par faire réagir, le Président de la République, les pouvoirs publics et les associations de la société civile. L’un de ses propos a causé la colère de tant de citoyens et autres personnalités de la scène politique. Ce monsieur a déclaré que les défenseurs des droits de l’homme, ceux des droits des femmes, les démocrates et les militants activant pour le rapprochement entre les religions sont considérés comme ennemis de la foi musulmane. Il les a même taxés comme « des ennemis de la foi qui œuvrent, au côté des mécréants, pour détruire l’islam puritain ». Ces ‘’sectaires’’ ont fini par adopter une méthode tout à fait singulière pour endoctriner leurs partisans, ils les isolent et les enferment dans un dogme rigide. Quant au reste des Algériens, ils les considèrent comme innovateurs de par leurs actes, leurs propos et même leurs pensées, car d’après leur voie, ils ne se soumettent pas aux enseignements transmis à travers la tradition prophétique par la voie des contemporains et des compagnons du prophète (QSSSL). Le problème, c’est que ces adeptes soumettent le fidèle à une interprétation rigoriste et totalement inflexible, des textes religieux au point de devenir réfractaires à tout progrès. Tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette conception de la foi sont déclarés comme ennemis. Il était si urgent que l’Etat se penche sérieusement sur ce sectarisme religieux, réagissant si vite en appelant tous les citoyens à dénoncer les idées véhiculées par ce poussin, qui se prend déjà pour un coq et tient énormément à ‘’ épingler’’ tant de fideles par ses idées si bizarres.