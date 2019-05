Le portrait de Bensalah remplace celui de Bouteflika

Désormais, c’est le portrait du chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah qui est accroché dans les bureaux et salles de réunion des administrations publiques et institutions de l’Etat. Le portrait de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika a été mis au placard et c’est du coup l’ère Bouteflika qui est terminée. Le portrait de Bouteflika a été ôté le 28 avril, date à laquelle son mandat (2014-2019) avait officiellement pris fin. Bensalah a été désigné chef de l’Etat par intérim pour une période de trois mois avec la mission de préparer l’élection présidentielle. Cela intervient au moment où une des principales revendications des Algériens qui participent à des marches pacifiques depuis le 22 février dernier.