Le patron des juges s’attaque aux avocats

Le président du Syndicat national des magistrats s’en prend à un «groupuscule» d’avocats, qui «se voilant derrière leurs robes noires, s’adonnent trop au charlatanisme et aux affaires, exploitant des dossiers judiciaires et les détournant de leur contexte», invitant, au passage, les enfants du secteur, magistrats et avocats, à les «dénoncer» et à les «combattre». Mabrouk Issaâd qui intervenait à l’ouverture des travaux de la première session ordinaire du conseil national du Syndicat national des magistrats ui donnent au quotidien des exemples en matière de défense des droits et de protection des libertéau niveau de l’hôtel l’Olympic, sis à Dély-Brahim, sur les hauteurs de la capitale, n’a pas du tout été tendre à l’endroit des avocats, pas tous, mais une «infime» partie de ce corps. Une corporation qui compte en son sein, a-t-il reconnu, des «sommités à la compétence avérée et reconnue qs», exprimant le souhait de construire avec eux une «étroite et durable collaboration à même d’arriver à l’État de droit loin de toute enchère». Cela dit, le président du SNM regrette la présence au sein de cette large corporation d’un «groupuscule» d’avocats qui, selon lui, «se voilant derrière leurs robes noires pratiquent trop de charlatanisme et autre affairisme, exploitant des dossiers judiciaires et les détournant de leur contexte», invitant, les enfants du secteur, magistrats et avocats, à les «dénoncer et à les combattre». Cette «précision» du président du SNM vient au lendemain de l’incident survenu, le 24 septembre écoulé, entre le président de la première chambre pénale près la cour d’Alger et le bâtonnier de la capitale. Un incident à l’origine de la colère de la corporation des avocats que la réaction de la section d’Alger du SNM a exacerbée, elle qui avait apporté un soutien franc à l’un des siens, accusant Me Abdelmadjid Sellini d’avoir voulu «imposer sa requête contre l’avis du juge», à travers un comportement «répréhensible» qui constitue, selon elle, une «atteinte à une autorité d’une institution souveraine de l’État», passible, selon les articles 144 et 147 du code pénal, de jusqu’à deux ans de prison.