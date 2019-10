Le patron d’Echorouk hospitalisé en France

Le fondateur et président du groupe Echorouk Ali Fodil a été hospitalisé dans la soirée du mardi à Cannes (France), suite à un malaise cardiaque, nous apprend le site bourse-dz. Ali Fodil et son directeur exécutif Samir Boudjadja sont à Cannes depuis le début de la semaine et prennent part au Festival Mipcom, du contenu TV (séries, documentaires, reportages etc.). Déjà sous pression à Alger, Ali Fodil a déployé un effort physique titanesque lors de son voyage à Cannes. Cela lui a valu une fatigue qui l’a contrait au repos.