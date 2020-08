Le paiement électronique deviendra obligatoire

Le ministre du commerce Kamel Rezig a informé la population, que dorénavant l’Algérie suivra le modèle de paiement électronique, de manière obligatoire. Cette nouvelle méthode de versement dénommé e-paiement, est statuée comme étant une alternative salvatrice des divers rouages financiers enregistrés ces derniers mois; causés principalement par la crise sanitaire; a rapporté le média arabophone Elkhabar. Annoncée à l’occasion de l’inauguration du nouveau service de paiement d’Algérie poste, (BARID PAY); M. Rezig n’a pas manqué de rappeler que l’adoption de cette démarche technologique aura une positive incidence sur l’essor du répertoire économique et financier du pays. Et c’est bien pour cette raison, que le paiement électronique en Algérie deviendra obligatoire. Ainsi, la collaboration avec les ministères du commerce, de la poste et des télécommunications alliées notamment aux banques prévoit une alliance fructueuse, qui mènera enfin l’Algérie vers la favorisation de l’outillage numérique, tout en éradiquant les méthodes de paiement classiques.