Le nouvel ambassadeur de France publie son 1er message d’amitié

Le nouvel ambassadeur de France en Algérie, M. François Gouyette, a rendu public, vendredi, son premier message d’amitié adressé au peuple algérien et aux français résident en Algérie. En effet, le nouvel ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s’est adressé ce vendredi, 2 octobre, au peuple algérien et aux français résident en Algérie, à travers un message vidéo dans les deux langues, l’arabe et le français. « Je suis heureux et honoré de prendre la direction de l’ambassade de France dans un grand pays comme l’Algérie. Le pays d’un peuple fier et courageux, riche d’une culture millénaire. Le pays d’une jeunesse dynamique, créative et ouverte sur le monde », a affirmé M. Gouyette dans son message de présentation et d’amitié.