Le nouvel ambassadeur d’Italie né le 5 juillet 1962

Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de M. Giovanni Pugliese, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès de la République algérienne démocratique et populaire, a indiqué dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les autorités italiennes ont bien choisi leur représentant en Algérie car le nouvel ambassadeur est né un certain 5 juillet 1962, soit le jour d’indépendance de l’Algérie. Giovanni Pugliese occupait le poste de responsable du service presse et communication institutionnelle jusqu’en octobre de l’année dernière. Détenteur d’un master en sciences politiques de l’université de Rome en 1987, il est Chevalier officiel de l’Ordre du mérite de la République italienne, une distinction obtenue en 2005. Entre 1998 et 2002, Giovanni Pugliese a exercé en tant que conseiller au bureau des Nations unies de la direction générale des affaires politiques multilatérales et des droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, après avoir été premier secrétaire de la Mission permanente de l’Italie aux organisations internationales, à Genève, en Suisse, et premier secrétaire à l’ambassade d’Italie à Pékin, en Chine. Entre 2006 et 2009, il est premier conseiller à la représentation permanente de l’Italie à l’ONU, à New York, après quatre années passées en qualité de conseiller commercial à la représentation permanente de l’Italie auprès de l’Union européenne, à Bruxelles. De 2009 à 2011, le nouvel ambassadeur occupe le poste de directeur du désarmement, de la maîtrise des armements et de la non-prolifération à la direction générale de la coopération politique multilatérale et des droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères. Entre 2015 et 2018, il fut représentant permanent-adjoint de l’Italie auprès de l’Union européenne.