Le nouvel aéroport d’Oran opérationnel en 2021

Prévu initialement à l’été 2020, le nouvel aéroport d’Oran sera réceptionné finalement juste avant le coup d’envoi des jeux méditerranéens (JM) qu’accueillera la capitale de l’Ouest en 2021, a fait savoir ce dimanche à Alger, le ministre des travaux publics et des transports, Farouk Chiali. Outre la réception de l’Aéroport d’Oran, Farouk Chili a détaillé le plan d’action du secteur des Travaux publics qui prévoit selon lui, le parachèvement de tous les projets ferroviaires inscrits, la finalisation des programmes de routes reliant le Nord et le Sud et la transformation de la route transsaharienne Alger-Lagos en une autoroute.