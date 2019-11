Le nouveau SG de l’industrie limogé 48 h après sa nomination !

Rien ne va plus au sommet du ministère de l’Industrie qui enregistre une vague de limogeages qui reste difficile à expliquer pour l’heure. Après le limogeage de Ali Oumellal dimanche dernier, c’est le nouveau SG Aissaoui Mohamed Cherif, qui à son tour vient d’être limogé par Djamila Tamazirt. Ainsi, la ministre de l’industrie, Djamila Tamazirt a mis fin aux fonctions du tout nouveau secrétaire général installé il y a à peine 48 heures. En effet, à peine nommé (25 novembre) en remplacement de Ali Oumellal, limogé dimanche 24 novembre par le premier ministre, un différent a éclaté entre la ministre et son nouveau SG, Aissaoui Mohamed Cherif. Selon le site Ennahar Online, qui cite des sources internes, un différend a éclaté entre la ministre et le nouveau SG portant sur les modes de gestion du département. Il aurait remis sa démission.