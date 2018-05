Le nom d’Allah sur des bouchons de bière

La sacralité du nom de Dieu et du prophète Mohamed que le SSSL, est mentionnée sur les bouchons des bouteilles d’alcool. Incroyable mais vrai. Une marque allemande de boisson alcoolisée affiche le drapeau de l’Arabie Saoudite portant la profession de foi des musulmans “Il n’y a d’autre Dieu que le Dieu Allah et son Prophète Mohamed son messager”. Le produit en question, a été fabriqué pour la célébration, très prochaine, de la coupe du monde du foot-bal qui se tiendra en Russie. Une bière spéciale pour le Mondial 2018. L’ambassade de “Riad” à Berlin vient de réagir. Dans un communiqué rendu public, elle a appelé à enlever le logo et à retirer cette production du marché.