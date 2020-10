Le ministre français de l'intérieur bientôt à Alger

Le ministre français de l'intérieur, Gérald Darmanin, sera en visite la semaine prochaine à Alger pour discuter avec son homologue algérien des dossiers sécuritaires et des migrants clandestins, a rapporté le site Algérie 1. Selon la source, c'est le ministre qui a annoncé cette visite devant les parlementaires en précisant qu'il se rendra aussi, dans le même cadre au Maroc et en Tunisie. L’été a été mouvementé dans les services du ministère français de l’intérieur chargés de l’immigration. L’arrivée de Gérald Darmanin place Beauvau, le 7 juillet, a été suivie d’une valse de directeurs au sein de la direction générale des étrangers en France (DGEF), dont les quelque 500 agents gèrent l’ensemble des questions relatives aux droits des étrangers. Le ministre Darmanin avait adressé, mardi 29 septembre, un courrier aux préfets pour leur demander de « reconduire systématiquement les étrangers » ayant commis des « infractions graves » ou « représentant une menace grave pour l’ordre public ». Il l’a annoncé dans un tweet. « Je vous demande de mettre systématiquement en œuvre les procédures à même d’interrompre, dans les meilleurs délais, la présence de ces personnes sur notre territoire », écrit le ministre de l’Intérieur dans ce courrier posté sur son compte Twitter, mardi 29 septembre, dans lequel il demande aux préfets de lui rendre compte personnellement du nombre de reconduites chaque trimestre. L'Italie espère que la France puisse intervenir auprès des autorités de Tunisie, pays d'où partent désormais la majorité des nouveaux candidats à la traversée, poussés par une crise économique qui plombe le pays arabe. Objectif : « alléger la pression migratoire en Italie » au plus vite, explique le ministre français qui promet, « dès son retour à Paris », de mettre le dossier entre les mains du chef de la diplomatie hexagonale.