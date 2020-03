Le ministre du commerce répond à Danone Algérie

Le ministre du commerce Kamel Rezig a réagi samedi, sur sa page Facebook, en réaction au dernier communiqué de Danone Algérie qui réfute les accusations du ministère du commerce qui a mis sous scellé ses deux usines Danone-Djurdjura à Blida et Béjaia. Rezig défend ses agents de contrôle et assure que son département accomplit son devoir sur tout le territoire national pour protéger la santé des citoyens et contrôler le marché. Tout ce que font les directions de commerce aboutit à une plainte devant la justice. Les fonctionnaires du ministère sont assermentés et leur travail finit dans la plus part des cas entre les mains de la justice. Le ministre assure de même que quiconque veut remettre en question l’intégrité des agents de contrôle dans l’exercice de leurs fonctions est fautif. Je refuse catégoriquement de douter de leur intégrité et leur patriotisme, a-t-il ajouté. Si Danone a assuré que ses produits sont conformes, et que le ministère ne dispose pas de preuves, Rezig assure le contraire et campe sur ses positions.