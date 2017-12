Le ministre des Transports aujourd’hui à Mostaganem

M. Abdelghani Zaalane, ministre des travaux publics et du transport est attendu aujourd’hui à Mostaganem pour une visite d’inspection et de travail à la wilaya de Mostaganem, une visite très attendue par les autorités locales. Au cours de sa visite, le ministre outre son secteur, devrait passer en revue plusieurs projets s’inscrivant dans le cadre du développement local, dans le but évident de s'enquérir de l'avancement des travaux et des problèmes rencontrés sur le terrain et au niveau de son département. Il faut signaler que dans son programme de travail, et parmi les grands projets de Mostaganem, il y a celui du tramway qui est en voie de réalisation après avoir enregistré un retard. Pour rappel, il faut noter que ce projet devait être opérationnel en 2016, n’étaient de nombreuses contraintes qui ont dû proroger la date de livraison à une date ultérieure, pour se retrouver finalement «abandonné» pour cause de faillite de la société espagnole qui était en charge des travaux. Au final, c’est le groupe Cosider-Travaux publics qui a pris en charge le parachèvement du projet. Ikram