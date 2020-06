Le ministre des Moudjahidines n’a que la nationalité algérienne

Le ministère des Moudjahidines a démenti dans un communiqué les rumeurs selon lesquelles le ministre, Tayeb Zitouni , serait détenteur de la double nationalité algéro-française. En effet, « le ministre des Moudjahidines ne détient que la nationalité algérienne d’origine, héritée de son père et de son grand- père, il la porte avec fierté et honneur », a écrit le ministère des Moudjahidines dans son communiqué. « Le ministre des Moudjahidines attache par ailleurs une attention particulière à glorifier et à perpétuer les symboles de la mémoires des victimes des crimes coloniaux » ajoute le communiqué. En fait, ce communiqué se veut comme une réponse aux fake news qui ont fleuri ces dernières heures sur les réseaux sociaux et selon lesquelles l’actuel ministre des Moudjahidines , Tayeb Zitouni, serait aussi détenteur de la nationalité française. Les mêmes réseaux sociaux se sont également enflammés, en le vilipendant, l’ancien ministre des Moudjahidines, Mohamed Chérif Abbas, installé depuis des années à Lyon, où il vit avec ses enfants depuis qu’il a quitté son poste de ministre.