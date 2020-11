Le ministre de l’Intérieur français à Mostaganem

Le ministre de l’Intérieur français devrait faire, aujourd’hui à Mostaganem, un clin d’œil à ses origines. Gérald Darmanin se rendra à Ouled el Ghali, le village de naissance de son grand-père. Il s’agit d’un petit douar situé tout près de la commune de Mansourah. Ce village était celui de son grand-père Moussa Ouakid, un ancien tirailleur algérien. Ce statut de “petit-fils d’immigré”, le natif de Valenciennes ne cesse de se le rappeler. Après sa nomination en tant que ministre de l’Intérieur, le 6 juillet dernier, l’homme politique de 38 ans avait fait part d'un “grand honneur” sur son compte Twitter. “Grand honneur, pour le petit-fils d’immigré que je suis, d’être nommé ministre de l’Intérieur de notre beau pays”, avait-il écrit. Né à Valenciennes le 11 octobre 1982, d’un père tenancier de bar et d’une mère concierge et femme de ménage à la Banque de France, Gérald Darmanin est issu d’une famille métissée. Son grand-père maternel, d’origine algérienne, avait participé à la guerre d’Algérie au sein de l’armée française. C’est ce dernier, survivant de la bataille de Monte Cassino en 1944, qui a transmis à son petit-fils la fibre Gaulliste, ainsi que son deuxième prénom, «Moussa», un prénom acceptable des deux côtés, musulman et juif, puisque son grand-père paternel était, lui, un juif maltais. A Alger, le ministre français évoquera les questions des flux migratoires, de la politique d’asile et d’immigration mais également du renforcement des contrôles aux frontières. Sous cette rencontre se cache un symbole très fort. “C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur est petit-fils d'Algérien, ce n'est quand même pas rien”, s’est vanté Gérald Darmanin dans les colonnes du Parisien, la veille de son départ pour Alger.