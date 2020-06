Le ministre Yacine Oualid nominé pour un prix international

Âgé seulement de 26 ans, Yacine Oualid, le jeune ministre délégué chargé des start-up, est nominé par l’organisation « one young world » pour le prix du jeune homme politique mondial pour l’année 2020. En effet, 15 jeunes politiciens ont été présélectionnés en raison de leur impact significatif sur la politique, indique l’organisation sur son site web. Le prix « One Young World Politician of the Year » récompense cinq des politiciens les plus remarquables du monde, âgés de 18 à 35 ans, qui utilisent leurs positions pour avoir un impact positif sur les jeunes dans leurs communautés et leurs pays. Les 15 nominés retenus sont actuellement examinés par le jury d’experts de « One Young World », qui décidera des cinq gagnants finaux. Les gagnants seront annoncés à la mi-juillet et se verront remettre ce prix lors du Sommet One Young World 2021 à Munich, ajoute l’organisation.