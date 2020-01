Le ministre Loukal devant la justice ?

Après son remplacement à la tête du ministère des finances, le désormais ex-ministre Mohamed Loukal devrait être de nouveau convoqué par la justice. Mohamed Loukal aurait démenti avoir reçu une convocation de la justice. Ou c’est l’ex-ministre qui ne dit pas la vérité ou c’est les médias (dont la source n’est pas identifiée dans le cas présent) qui veulent en faire un scoop. Le choix des personnalités à conduire devant les tribunaux n’est pas fortuit. Ahmed Ouyahia, l’homme des sales besognes comme il se définissait lui-même, est en effet l’une des figures les plus exposées du système Bouteflika. Même s’il dénonçait la mafia durant les courtes périodes passées loin des affaires, l’homme a su s’adapter au système mis en place par “la bande”. En plus d’être Premier ministre, il était président du Conseil des participations de l’État. La probabilité de le voir impliqué dans l’attribution de marchés publics ou de trouver son empreinte dans le blocage de certains projets est donc très plausible. Plus que cela, son poste de premier responsable des choix économiques, qui se faisaient au sommet de l’État (notamment depuis 2014), le plaçait en pole position de fusible à sacrifier avant les autres. Il en est de même pour Mohamed Loukal qui, en plus de représenter la symbolique d’être un ministre en exercice convoqué par la justice, faisait partie du dispositif de Saïd Bouteflika pour financer une partie des oligarques. Mais dans cette toile d’araignée tissée par le régime d’Abdelaziz Bouteflika pour détourner, au moins, une partie des fonds publics au profit d’un nombre très restreint d’hommes d’affaires, les intervenants sont nombreux. Depuis 2004, plusieurs hommes ont occupé la fonction de Premier ministre. En plus d’Abdelaziz Belkhadem qui a occupé le poste durant deux années, d’autres hommes font partie intégrante du système.