Le ministre Belmehdi réagit aux appels des scientifiques

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, a répondu aux scientifiques et experts qui ont appelé à annuler le rituel du sacrifice de mouton lors de l’Aïd el Adha de cette année. Selon le ministre, la décision de maintenir ce rite est prise par la commission de la Fatwa après concertation du Comité scientifique de suivi et de surveillance de l’épidémie du coronavirus. Youcef Belmehdi a indiqué dans une déclaration accordée à la radio chaîne 1, que « la commission de la fatwa a tranché sur un sujet qui a suscité une grande polémique en maintenant le rituel de l’Aïd El Adha ». Justifiant « le retard qu’a pris la commission pour émettre son avis sur la question est dû à son souci de collecter toutes les informations de la part du comité scientifique Covid-19 », a-t-il expliqué.