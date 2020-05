Le ministère de l’habitat recadre sont directeur du logement

Le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville a démenti l’abandon par l’Etat des formules du logement social et AADL. Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, le ministère de l’habitat a réagi aux déclarations, de son directeur général du logement, Anis Bendaoud, qui a indiqué sur les ondes de la radio chaînes 3 que l’Etat se désengagera progressivement de certaines formules de logements jugées budgétivores à l’image de l’AADL et du logement social. « Le programme de logements tracé par le gouvernement prévoit la réalisation de logements de différentes formules dont le logement social, la location-vente (AADL), le LSP, le LPP, le logement rural et les lotissements sociaux », souligne le ministère. « Nous œuvrons à l’exécution de ce programme important destiné à toutes les franges de la société. Le logement social destiné aux couches démunies restera toujours la priorité de l’État », a assuré le ministère de l’habitat.