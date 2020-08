Le ministère de l’Industrie utilisé pour transférer des devises

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a déclaré que le ministère de l’Industrie avait été utilisé pour détourner les deniers publics en milliards de dollars. Le ministre a pointé du doigt des parties « internes et étrangères » qui font actuellement de la résistance aux réformes qui se font au niveau des secteurs sensibles. « Il y a de la résistance et des attaques féroces visant à semer le doute. A chaque fois que ces attaques se multiplient, nous confirmons que nous avons raison, parce que ce sont les coups durs qui créent ces réactions », a déclaré Ferhat Ait Ali sur les ondes de la radio chaîne I. « Le ministère de l’Industrie a été utilisé pour détourner les deniers publics en milliards de dollars », a indiqué le ministre, ajoutant qu' »il y a des parties intérieures et étrangères, car, pour réaliser des opérations en dollars, il faut qu’il y ait des parties étrangères ».Selon Ferhat Ait Ali, « les attaques actuelles contre l’Etat et les secteurs sensibles » sont le résultat des changements de lois et la réglementation qui ont « fait mal » à ces parties. Selon toujours le ministre, le secteur industriel « a été le plus ciblé par la “Issaba” (bande), tant au niveau législatif qu’organisationnel ou de gestion interne, pour des projets fictifs au détriment de projets concrets ». Plus de quatre ans de l’adoption de la loi de 2016 relative à la promotion de l’investissement, les scandales des usines de montage automobile ont éclaté et leurs propriétaires emprisonnés pour corruption, blanchiment d’argent, fausses déclarations et autres crimes illicites. Confronté à un ralentissement de l’activité économique suite au recul des cours des hydrocarbures, une crise économique aggravée aussi cette année par l’épidémie de coronavirus, les autorités publiques mettent en avant la nécessité d’une nouvelle loi sur les investissements pour redémarrer la machine économique et aussi mieux filtrer le secteur.