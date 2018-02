Le mariage au virage du nouvel âge

Lorsque la noce coute déjà par ses lubies le prix de sa cohésion. Lorsque le divorce commence à se faire plus onéreux que le mariage. Lorsque ce prétendu tissu d’amour en fourrure des nouveaux temps porte le mari et la femme à se vautrer dans l’hostilité et à s’entredéchirer dans le sang. Lorsque la partance en éclat de ce qui reste de la cellule familiale, est sujet de cinéma farfelue et d’émissions maniaques pour divertir la galerie par sa propre déchéance. Lorsque les lois, les armadas et les batteries du nouvel ordre mondial, ne font qu’encourager la gaité sauvage et la liberté de Sion. Lorsque la démoralisation réserve aux petits les affres de la désillusion et la désunion parentale… Il faut se rendre à l’évidence, que d’ailleurs même les ultras occidentaux parmi ceux qui ont fini par comprendre l’essentiel, que les évolutions sociales contemporaines font apparaître les déchirements comme l’un des aspects les plus saillants des sociétés contemporaines. La prise de virage du chaos matrimonial incite vers la route de la liberté du diable à la lumière des signes précurseurs de la fin des temps. Une fin des temps qui n’est pas juste une expression en l’air. Certes, elle fait souvent rire les impostures des bcbg, les pseudos intellos, et les gens qui ne se sont pas encore ouverts sur l’eschatologie. Pourtant, cette fin est là, d’abord planifiée et complotée et après tout, écrite et prophétie, pour la nier. Elle est là, devant nous, sous nos yeux. L'effet premier de la civilisation de Tartuffe, comme le disait même Molière il y a 5 siècles, est de déchirer l'unité familiale, de mettre en péril sa cohésion et, partant, son existence, sa maison et ses biens. C’est l'indice d'une prolifération quasi bactérienne qui attaque tout, qui se rend maître du terrain, et qui gangrène la cellule familiale jusqu'à la faire pourrir, par les magistrats de la perfidie par exemple, les sorciers de la technologie surtout, et les faiseurs des nouveaux temps notamment. L’exemple entre autres du monde bleu que les ignorants prennent pour une évolution, alors qu’un illuminé ancien cadre de Facebook, l’ex vice-président en charge de la croissance de l’audience au sein du groupe, s’est dit devant l’humanité, coupable d’avoir participé à la création d’un outil de déchirement social. Apocalypse now !