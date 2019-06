Le maire de Mosta veut jouer les héros !

Hier, Moul firma était branché sur Facebook pour suivre les évènements du Hirak, et comme par hasard, il tombe sur un commentaire du maire de Mostaganem sur un statut concernant l’annulation du wali de quelques attributions de terrains, dans le cadre des récupérations des terrains des projets en retard. Le maire qui a voulu peut être surfer sur le Hirak à sa manière, avait répondu , intervenant dans un commentaire comme suit :« au moment où j'ai refusé fermement les 49 villas de l'agence foncière et les 30 logements de L'OPGI et au moment crucial de vouloir récupérer le terrain en ce moment-là , (…) un élu faisait passer une pétition pour ma destitution de la tête de l ''APC parce qu’ à l'époque il ignorait la loi (…), wallah je n'ai rien compris! » Écrit le maire du FLN avec fierté ! Le paragraphe du projet des ‘’49 villas’’ dont il faisait éloge que c’est lui (le maire) qui l’avait bloqué, a offensé, Moul firma, car c’était Moul firma qui avait dénoncé auparavant cette affaire dans plusieurs publications et l’honneur revient au wali de Mostaganem qui après enquête avait bloqué le projet. Ainsi, Moul firma par le biais de cette publication va prouver avec document à l’appui, que ce maire lui-même, était impliqué et qu’il avait applaudi et approuvé le projet au lieu de le refuser. Ledit projet était sur le point d’ être lancé quand Moul firma avait publié que le directeur de l’agence foncière avec la complicité de l’ancien SG de la wilaya, voulaient injecter un projet de réalisation de 49 villas promotionnels clos et couvert personnalisé sur un terrain dans le lotissement 544 lots à Kharrouba prévu dans le PDAU pour la réalisation des édifices publics (école, théâtre, antenne administrative, bureau de poste, Cnas et espaces verts etc…) Pour modifier le permis de lotir du dit terrain , le directeur de l’agence a transféré le dossier des 49 villas vers le guichet unique sous l’intitulé ‘’Plan de modification de la zone Kharrouba lotissement 544 lots’’. Ainsi, le 6 juin 2018 à 12h, s’est tenue une réunion des membres du guichet unique au niveau du secrétariat général sous la présidence du SG de la wilaya concernant le recours du décret 15/19 relatif au plan de modification de la zone Kharrouba 544 lots et parmi les membres présents le Maire de Mosta était bel et bien présent ainsi que les autres directeurs de l’exécutif concernés, et une copie de l’ extrait verbal de la réunion ( les décisions de la réunion) a été envoyé au maire le 17 juillet 2018. Sur le PV de la réunion dont le maire a pris part, le maire ainsi que tous les autres membres du guichet unique ont donné un avis favorable pour la modification du permis de lotir et la réalisation des 49 villas. Une autre preuve encore qui pourrait servir de leçon au maire ! L’agence foncière avait lancé un 1er Avis d’appel d’offre national ouvert N° 01/18, pour la réalisation de 49 villas promotionnelles en date du 26/02/2018 sur le journal ouest tribune et un 2eme avis d’appel a été lancé en date du 02/07/2018 sous N°03/18 au journal ouest info. Toutes les procédures administratives ont été faites pour la construction des villas promotionnelles vue sur mer pour le directeur de l’agence et son ami le SG et leurs amis, jusqu’à ce que le wali intervienne et gèle le projet pour préserver le terrain ! Ainsi Moul firma conseille au maire de ne pas jouer au héros, et ‘’Khali Tabek Mastour’’ comme a dit la chanteuse ‘’Assala’ dans l’une de ses chansons !