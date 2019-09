Le magistrat Benhachem Tayeb ne répond plus

Convoqué par les juges de la Cour Suprême pour qu’il soit entendu et jugé dans le dossier de Tayeb Louh, l’ex-inspecteur général du ministère de la Justice, Benhachem Tayeb, n’a pas répondu aux dernières convocations qui lui ont été adressées et les services de sécurité le recherchent activement. Selon plusieurs sources, les services de sécurité ont interrogé son fils, Yacine, sur le lieu où se trouve cet ancien collaborateur de Tayeb Louh, considéré comme la « boite noire du ministère de la Justice », ces dernières années. Benhachem Tayeb est impliqué dans plusieurs décisions scandaleuses concernant de gros dossiers judiciaires ayant défrayé la chronique ces dernières années. Il est soupçonné d’être celui qui appelait les juges et magistrats pour leur ordonner d’appliquer les verdicts décidés par Tayeb Louh au détriment de l’intérêt général et de l’équité.