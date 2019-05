Le local du CPA !

On ne peut cacher le soleil par un tamis, tôt ou tard la vérité éclatera ! Encore la dissimulation de la vérité au wali de Mostaganem, mais cette fois-ci, l’information concerne une banque Etatique, le CPA de Mostaganem, qui vient d’inaugurer en fanfare, le 5 mai dernier, un nouveau siège au niveau des 400 logements, en présence du wali et du directeur régional ! Une des deux, soit le rédacteur de la page officielle du FB de la wilaya ‘’Rah Saim ‘’ soit les responsables du CPA veulent nous mener en bateau ! L’information rapportée par la Page Facebook de la wilaya, rapporte, que le nouveau siège du CPA inauguré, se situe aux 400 logements et que cet édifice, est parmi les structures inoccupées recensées, puis récupérées et aménagées et équipées. Information fausse ! Cet édifice (le nouveau siège du CPA) n’était pas vide ou fermé. Ce local est une propriété privée loué à société générale auparavant et maintenant il est loué au CPA ! La question : Est-ce que c’est faisable qu’une banque étatique loue un bien privé à coup de millions alors qu’elle pouvait acheter ou construire un siège? Une enquête devrait être ouverte pour lever les doutes sur cette affaire ! La location est devenue une mode chez les institutions étatiques ! Comme ‘’Moul les bus bleus’’, qui loue une villa à la Salamandre au détriment de ses chauffeurs !?