Le juge chargé du dossier ‘’Kamel El Bouchi’’ inculpé

Un juge d’instruction au niveau de la neuvième chambre du pôle pénal du tribunal de Sidi-M’hamed a été récemment limogé, puis inculpé pour avoir, entre autres, annulé le mandat d’arrêt international lancé contre Chakib Khelil et les membres de sa famille, a rapporté une source médiatique. En effet, selon le quotidien le soir d’Algérie, le juge en question, ainsi que le procureur général, qui étaient chargés de l’affaire de Kamel El Bouchi, on été donc déchargés de ce dossier. Ensuite, ils étaient convoqués par la cour suprême pour une enquête sur l’annulation du mandat d’arrêt contre Chakib Khelil et les membres de sa famille. Lors de son interrogation, le magistrat a indiqué qu’il avait reçu les ordres de mettre fin aux recherches contre l’ancien ministre de l’énergie et sa famille. Après l’annulation du mandat d’arrêt, le magistrat signe son refus de placer, l’épouse de Chakib Khelil, et ses deux fils, sous mandat de dépôt et la libère dans l’affaire Sonatrach.