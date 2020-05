Le journal ‘’Ennahar’’ cesse de paraitre

La direction du quotidien arabophone « Ennahar », d’Anis Rahmani a annoncé via un communiqué la suspension de la parution du journal, « après 13 ans d’existence ». En effet, dans un communiqué rendu public, la direction du journal appartenant à la SARL El Athir presse, évoque comme raison de cette suspension, la situation financière difficile que traverse le journal, après la suspension de la publicité publique le mois de février passé. Mais aussi la situation sanitaire que traverse le pays à cause de la propagation de l’épidémie du Covid-19, et des mesures de confinement instaurées au pays. Ce qui a entrainé, selon le communiqué, la réticence des lecteurs d’acheter le journal après la fermeture des buralistes. En outre, la direction du journal a indiqué que la suspension de parution du journal intervient aussi afin d’éviter l’accumulation des dettes auprès des imprimeries publiques et des sociétés de distribution.