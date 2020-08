Le joueur, chef de réseau, identifié

Les services de la sûreté nationale ont procédé, récemment, à l’arrestation d’une bande criminelle en lien avec des instigateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays et pour une affaire d’argent corrompu, impliquant des administrateurs et certains individus relevant de corps sécuritaires, a rapporté dimanche l’agence officielle. « Les services de sécurité ont réussi, ces derniers jours, à mettre fin à l’activité d’une bande criminelle en lien avec certains instigateurs à l’intérieur et à l’extérieur du pays ainsi qu’avec l’argent corrompu impliquant certains responsables administrateurs et individus relevant des corps sécuritaires », expliquent les services de sécurité à l’agence officielle. Les mêmes services ont fait savoir que la bande criminelle « dirigée par un ancien joueur international de football est constituée également de détenus et de fugitifs ». Cependant, le quotidien El-Fedjr de la journaliste Hadda Hazzam, affirme que l’ancien joueur international, cité par la dépêche de l’APS, serait le gendre de l’ex-commandant de la gendarmerie nationale, récemment remercié, le général Abderrahmane Arar. Une information vite démentie par sa famille. Il s’agirait de Farid Cheklam, joueur de l’ASO Chlef ayant gagné la coupe d’Algérie en 2005, selon la même source. Une autre source affirme que Farid Cheklam est toujours maintenu en garde-à-vue et soumis à une enquête. Mais, “il n’a pas été encore présenté à la Justice et n’a fait l’objet d’aucun mandat de dépôt”, assure cette source. Cependant, la famille du joueur reconnaît ignorer les fréquentations de Farid Cheklam et s’étonne des révélations faites ces dernières 24 heures par de nombreux médias algériens. La même source nous affirme ne pas être au courant également des éventuelles relations entre Farid Cheklam et le chef de Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger avec lequel il est accusé de manœuvrer secrètement pour “arranger” les affaires privées de certains businessmans véreux.