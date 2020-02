Le gouvernement promet 1 million de logements

Lors d’une séance plénière, ce jeudi, présidée par le président de l’APN, Slimane Chenine, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté le plan d’action du secteur de l’Habitat. Abdelaziz Djerad a fait savoir que le gouvernement compte construire 1 million de logements en 2020 et 2024. Ce plan qui a déjà été présenté par le ministre de l’Habitat, Kamel Nasri, prévoit l’intensification de la production de logements par une mobilisation et une orientation efficace des ressources financières, la finalisation du programme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous segments confondus et la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 million de logement.