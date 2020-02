Le général-major Medjahed, nommé à la Présidence

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé le général- major à la retraite, Abdelaziz Medjahed comme conseiller à la Présidence, en qualité de chargé des affaires sécuritaires et militaires. Le décret N°09/2020, a été promulgué en date du 12 février 2020. Il porte, également, sur d’autres nominations à des postes de chargés de missions. A noter qu’Abdelaziz Medjahed est connu pour ses interventions sur les plateaux TV où il délivre des analyses pertinentes sur les questions d’ordre sécuritaires et militaires globales. Ex chef d’état major des forces terrestres, il a dirigé l’école militaire inter armes de Cherchell. Le général major à la retraite Abdelaziz Medjahed est également analyste et expert en sécurité et stratégie.