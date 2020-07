Le général à la retraite Hocine Benhadid honoré

Le général à la retraite Hocine Benhadid, remis en liberté provisoire en janvier dernier après plusieurs mois de détention, a été invité, dimanche 05 juillet, à la cérémonie organisée par le ministère de la Défense à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. En effet, le général à la retraite Hocine Benhadid a été honoré dimanche soir au cours d'une réception organisée au cercle national de l’Armée en l’honneur de hauts cadres de l’Etat et de retraités de l’Armée nationale populaire présidée par le chef d'état major de l'ANP à l'occasion de la fête de l'indépendance. La traditionnelle cérémonie a été présidée par le chef d'État-major de l'armée, le général de corps d'armée, Said Chanegriha en présence du premier ministre, Abdelaziz Djerad.