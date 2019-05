Le général à la retraite Hocine Benhadid a été arrêté ce dimanche 12 mai, et conduit directement à la prison d’El Harrach (Alger). Cette arrestation et son emprisonnement seraient liés à sa condamnation à un an de prison avec sursis et une amende de 20000 DA après des propos contre Gaid Salah. Rappelons que, Hocine Benhadid avait été emprisonné en septembre 2015 pour « démoralisation de l’armée ». Il n’a été libéré qu’en juillet 2016 pour des raisons de santé.