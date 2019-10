Le général Toufik sera opéré au niveau de l’épaule

Le général Mohamed Mediène dit Toufik sera opéré cette semaine à l’hôpital militaire de Ain Naadja, nous apprend Dia-Algérie citant une source au sein de cet établissement hospitalier. Le Général Toufik souffre d’un rhumatisme au niveau de l’épaule et doit subir en urgence une intervention chirurgicale. Affaibli après son arrestation, il se déplace sur fauteuil roulant. Le Général Toufik, actuellement incarcéré à Blida après avoir été condamné à 15 ans de prison fermes, avait chuté dans sa cellule à cause de son rhumatisme à l’épaule. Pour rappel, Said Bouteflika, frère et conseiller spécial de l’ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le patron des services secrets en Algérie (Direction des services de sécurité DSS, ex-DRS), Bachir Tartag et le général à la retraite, Mohamed Mediene ont été condamnés à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Blida pour « atteinte à l’autorité de l’Armée » et « complot contre l’autorité de l’Etat ».