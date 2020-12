Le général Toufik en ‘’convalescence’’ depuis 3 mois

Le général à la retraite et ancien chef du renseignement algérien, Mohamed Mediene, dit Toufik, condamné à 15 ans de prison ferme depuis juillet 2019, “se trouve dans un hôpital militaire, depuis trois mois, où il a subi une intervention chirurgicale. Il est actuellement en convalescence, malgré son statut légal de prisonnier”, a révélé jeudi, l’avocat Me Farouk Ksentini, au journal panarabe, Echark El Awsat. Des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, sur “sa libération secrète” pour des raisons de santé. Cette révélation de Me Ksentini sonne comme une bombe médiatique, en cette période délicate que traverse l’Algérie. Le 18 novembre dernier, la Cour Suprême a accepté le pourvoi en cassation du procès de Said Bouteflika, le général Toufik, le général Tartag et Louisa Hanoune. Selon le président du collectif d’avocats de Mohamed Mediene (Toufik), Farouk Ksentini, “la justice n’a trouvé aucune preuve matérielle sur les deux chefs d’accusation sur la base desquels a été condamné son client.