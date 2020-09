Le général Medjahed quitte la Présidence de la République

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé, jeudi à Alger, au nom du président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, la cérémonie d'installation du général-major à la retraire, Abdelaziz Medjahed dans ses fonctions de nouveau directeur général de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG). La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, du ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer et du secrétaire général du ministère de la Défense nationale. La cérémonie a vu également la présence du président du Conseil national économique et social (CNES), Redha Tir ainsi que du DG de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, Chafik Mesbah. Intervenant à cette occasion, M. Djerad a affirmé que la désignation d'un nouveau directeur général pour cet Institut illustre "l'intérêt particulier qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à cette importante institution et traduit également la forte volonté d'insuffler une nouvelle dynamique dans le domaine des études de stratégie globale en tant que socle pour la concrétisation des engagements des objectifs tracés pour l'édification d'une Algérie nouvelle". Le général Abdelaziz Medjahed, a été nommé en février 2020 « conseiller auprès du président de la République chargé des questions de sécurité » pour « servir de courroie de transmission entre la Présidence et l’état-major ». Pour rappel, Abdelaziz Medjahed avait également dirigé pendant plusieurs années l’Académie inter-armes de Chechell.