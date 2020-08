Le général Hassan libéré

L’ancien général-major Abdelkader Aït Ouarabi, dit Hassan, ancien chef de la direction de la lutte contre le terrorisme, au sein du Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS), a été libéré, selon plusieurs sources concordantes. Après avoir purgé sa peine, l’ancien général-major Abdelkader Aït Ouarabi, dit Hassan, a quitté la prison. En fin août 2015, le général Hassan a été arrêté à son domicile à Chevalley (Alger), puis présenté devant le tribunal militaire de Blida, ensuite transféré à celui d’Oran pour « destruction de documents » et « infraction aux consignes militaires », suite à quoi, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. Pour rappel, le général Abdelkader Aït Ouarabi était considéré comme l’homme fort de la lutte antiterroriste durant les années 1990 et 2000, et il était l’un des proches du général Mohamed Lamine Mediene, alias général Toufik (en détention), l’ancien chef du DRS.