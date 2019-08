Le frère de Nabil Karoui se réfugie en Algérie

Après l’arrestation de son frère Nabil Karoui, par la police tunisienne, Ghazi Karoui aurait fui en Algérie par voie terrestre, a rapporté la radio privée Mosaïque FM, citant des sources sécuritaires. Selon le média tunisien, deux mandats d’arrêt ont été émis à l’encontre des deux frères Karoui pour fraude fiscale et blanchiment d’argent sur fond d’une plainte déposée par I Watch le 2 septembre 2016. Nabil Karoui qui est présenté comme l’un des favoris de la présidentielle tunisienne a été appréhendé et conduit à la prison civile de Mornaguia, alors que son frère aurait quitté la Tunisie vers l’Algérie. Pour de nombreux observateurs l’arrestation de Nabil Karoui est purement politique et vise notamment à lui barrer la route vers la présidentielle tunisienne. Pour rappel, les frères Karoui possèdent une société à Alger Karoui and Karoui. Ils ont été longtemps les publicitaires des opérateurs de téléphonie Djezzy et Nedjma en Algérie avant de se spécialiser dans la publicité et l’affichage. Ghazi Karoui tout comme son frère Nabil possède une résidence à Alger et des bureaux dans le quartier résidentiel de Hydra.