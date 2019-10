Le footballeur Boudaoui agressé verbalement par un journaliste !

Un incident a éclaté à la fin du match entre l’Algérie et le Congo quand les joueurs sont sortis sur la main courante pour parler aux journalistes. En effet, le jeune joueur Hichem Boudaoui qui ne s’est pas arrêté pour répondre aux questions des journalistes, a été victime d’une phrase déplacée d’un journaliste qui lui a lancé au passage l’expression « Tehalebt » (qui signifie que tu as ouvert tes yeux au monde). Une expression qui a déplu au joueur qui s’est retourné et qui a répondu en déclarant « oui Tehalbet! ». S’en est suivi une altercation entre des joueurs de l’équipe Nationale et le journaliste en question. Très affecté par cet incident, le jeune joueur de Nice qui a été souvent critiqué pour son inexpérience en communication a rendu public ce matin une excellente réponse sur Twitter en déclarant : « Les chiens aboient et la caravane passent » ajoutant que malgré cela il a apporté une deuxième médaille aux Algériens et qu’à 20 ans il est sélectionné en équipe nationale.