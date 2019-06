Le fils du général Menad et l’hôtel de Stidia

Moul firma en promenade hier à Stidia pour visiter la belle forêt, admirer les splendides plages du haut de la plaine et contempler le passage du Méridien de Greenwich qui fait de Mostaganem l‘un, des 7 pays au monde traversés par le méridien de Greenwich, un site qui devrait transformer la wilaya en destination touristique mondiale. Arrivé sur les lieux, au niveau de la grande plaque verte sur la droite en allant vers Oran, où passe exactement le méridien de Greenwich, Moul firma fut étonné de voir une place déserte envahie d’herbes sauvages et abandonnée aux chiens errants. Mais, où est cet observatoire astronomique qui devrait être réalisé près du méridien de Greenwich ou cet hôtel de luxe de 9 étages dont ils ont parlé il y’a quelques années, s’interroge Moul firma ,avant de s’adresser à son compagnon, qui, lui regarde d’un air stupéfié : l’ex directrice de la culture avait menti aux mostaganemois, elle avait annoncé en fanfare à la presse en juillet 2014, qu’un observatoire astronomique sera construit au niveau du méridien de Greenwich à Stidia et que ledit projet avait été inscrit dans le cadre du programme complémentaire de l’exercice 2014, et qu’un terrain de 2 hectares a été dégagé pour cet observatoire qui disposera d’un télescope, des espaces pédagogiques, de vulgarisation de l’astronomie et des phénomènes planétaires, un aquarium géant contenant les différentes variétés de poissons de la Méditerranée ainsi que d’autres équipements, Elle avait même prévu le lancement des travaux au début de l’année 2015. Qu’elle menteuse ! Débordé, Moul firma, tente de s’informer sur le sort de ce projet, il contacta un ami à la wilaya. Quelques instants plus tard, Moul firma, fou de rage, ne sait plus où donner de la tête, après avoir été informé que ce site de 8000 mètres carrés , a été octroyé au Fils de l’ancien général major de la gendarmerie Menad Nouba pour réaliser un motel de 9 étages, avec 36 chambres, une cafétéria, un restaurant, une salle multiservices, une station d’essence, et une autre pour les services d’entretien et de lavage de véhicules. Ce projet selon les informateurs de Moul firma est de l’ordre de 28,8 milliards de cts avec un délai de réalisation de 30 mois. Moul firma, confirma également avant de couper le contact avec son ami, que ce terrain a été affecté au nom de la société Eurl « MOSTA GREENWICH, appartenant au fils de l’ancien général major Menad Nouba … Dix minutes après , le téléphone de Moul firma, sonne une deuxième fois, c’est son ami qui l’informe que l’actuel wali a gelé l’attribution du terrain et annulé l’acte du fils du général ! Enfin, une heureuse nouvelle, dira Moul firma !