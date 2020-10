Le fils de Larbi Belkheir condamné à 06 mois de prison

Le tribunal de première instance de la wilaya de Ghardaïa a rendu ce mercredi 28 octobre, son verdict dans l’affaire de Amine Belkheir, fils du défunt général Larbi Belkheir, dans l’affaire de détournement de quotas de blé subventionné. Le principal mis en cause a donc écopé d’une peine de 6 mois de prison, don 3 fermes, selon ce qu’a rapporté Ennaharonline. Les autres accusés, dont le directeur régional de l’office des céréales de Leghouat, on été relaxés, selon la même source. Pour rappel, le fils du défunt général a été soupçonné de « trafic lié aux activités à sa semoulerie Sersou, dissoute en 2009, et pâtes Sersou qui active toujours ». Il a été présenté par les éléments de la gendarmerie devant le tribunal de Ghardaïa, en septembre dernier, puis incarcéré.