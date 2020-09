Le fils de Larbi BelkhEir incarcéré

Soupçonné de « trafic liés aux activités à sa Semoulerie Sersou, dissoute en 2009, et Pâtes Sersou qui active toujours », le fils du défunt général Larbi Belkheir a été présenté par les éléments de la gendarmerie devant le tribunal de Ghardaia, a rapporté le journal El Watan citant des sources judiciaires. Le fils de Larbi Belkheir, un homme d’affaire spécialisé dans l’agro-alimentaire bénéficiait de facilités pour l’obtention des crédits auprès des banques publiques, et le statut de privilégié auprès de l’OAIC. En effet, il s’agit d’une grande affaire de trafic dans l’activité des minoteries vient d’être dévoilée suite à une enquête nationale, principalement de la vente en l’état comme aliment de bétail, du blé importé et destiné à la fabrication de la farine et de la semoule, subventionnées par l’état ». Ces minoteries « augmentaient leurs capacités de trituration pour obtenir de plus grandes quantités de blé subventionné par l’Etat pour vendre le surplus comme aliments de bétail», selon la même source.