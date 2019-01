Le fauteuil qui attise les appétits

La liste du tiers présidentiel au conseil de la Nation suscite des convoitises et attise les appétits. «Initialement, l’installation des nouveaux sénateurs était prévue pour mardi, toutes les dispositions protocolaires ont été prises, mais il y a eu un changement à la dernière minute, parce que le Présidence n’a pas envoyé la liste des nouveaux sénateurs», a-t-on expliqué, excluant toute éventualité de changement à la tête de cette institution et dément par la même l’opposition du FLN à la reconduction de Abdelkader Bensalah, qui est d’obédience RND. Beaucoup parlent du départ de Bensalah pour des raisons de santé et son remplacement par un cadre du FLN ou un proche du cercle présidentiel. Pour l’heure, tout porte à croire que Bensalah gardera son titre de deuxième personnage de l’Etat et ne sera pas écarté par le Président», puisque Bensalah est nommé dans le cadre du tiers présidentiel et par conséquent les militants du FLN approuvent toutes les décisions émanant du chef de l’Etat. «Nous ne pouvons faire d’objection sur aucun nom. Si le Président décide de reconduire Abdelkader Bensalah, nous le soutiendrons», affirmait le directeur de cabinet de la nouvelle direction provisoire du FLN. Toutefois, le report a donné lieu à moults spéculations et à des interrogations et chacun y est allé de sa propre analyse. Selon des sources parlementaires, ce report est lié à la non-finalisation de la liste des nouveaux sénateurs, notamment celle que le Président devait remettre à la Haute Chambre du Parlement. Le nouveau président de la chambre haute du Parlement devait être élu ce mardi 15 janvier, mais la séance a été reportée, le président de la République n’ayant pas encore désigné la moitié (24) des membres du tiers présidentiel. Mais certains y ont vu un signe de désaccord entre les deux premières forces représentées dans la chambre, le FLN et le RND, sur le poste de président.