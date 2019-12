Le fantôme de Mihoubi hante Tebboune !

Privé d’une base de fidèles capables de faire pencher la balance en sa faveur, en manque d’un programme convaincant en vue de conquérir les cœurs et les esprits des populations, et voyant son plan ‘’de jouer le rôle du candidat du système’’, voué à l’échec, Tebboune, chante une nouvelle fois la symphonie de Bouteflika !

Dans l’habit de victime, dans le rôle d’un candidat en détresse, il alimente depuis la wilaya de Tissemsilt la rumeur contre son concurrent Mihoubi, l’accusant de se faire passer pour le candidat favori du système, Tebboune est pris à son propre piège !

Furieux, obnubilé et grisé par le fauteuil d‘El Mouradia, l’ancien premier ministre crie à la ‘’Hogra’’, et charge sa direction de campagne à Tissemsilt de porter plainte contre son rival, Mihoubi, lui reprochant d’avoir pris sa place de futur président de la République !

Tebboune qui avait démarré sa campagne en fanfare, dépassant les autres candidats à la vitesse supérieure, n’a pas pu résister au choc du scandale de son ami le député Alilat, il s’est vu soudainement en perte de vitesse, après la démission de son directeur de campagne et surtout le retrait des cadres du FLN qui encadraient ses bureaux à travers le pays.

Terrifié par la montée du candidat Mihoubi, qui a triomphé ces derniers jours à travers ses grands meetings et rencontres de proximité avec les citoyens sans incidents et sans « dégagisme », Tebboune qui avait été présenté aux citoyens avant la campagne en costume de président , lâché, il enrobe son ancien costume de ‘victime’’ !

Il y a deux années, Tebboune, alors premier ministre, avait crié au complot du lobby puissant de Haddad et consorts, pour passer aux yeux de l’opinion publique comme une victime de Saïd Bouteflika, lui qui a juré devant les caméras qu’il applique à la lettre le programme de ‘’Fakhamatou’’, il refait aujourd’hui le même sketch, et accuse Mihoubi d’être soutenu d’en haut, mais quel ‘’en haut’’ ? Sauf s’il fait allusion à la main divine, ou alors il a peur de designer ce ‘’en haut’’ par le nom ?

Dans les rues, dans les salles de meeting, sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle ! Les uns disent que Tebboune est fini, les autres envisagent sa démission après l’éclatement de l’affaire Alilat, et les observateurs politiques n’écartent pas l’option de sa mort politique. .

Tebboune qui a été gonflé par la rumeur sur Facebook après son éviction du pouvoir d’être le premier soldat contre l’argent sale, bien dans son costume présidentiel, réconforté par son entourage, il s’inspire du copié-collé version Bouteflika 1999, pour se présenter à la présidentielle comme candidat indépendant.

Aujourd’hui, alors que la campagne électorale commence à faire ses adieux, Tebboune affiche le visage d’un candidat à bout de souffle, trahi par son orgueil et par les promesses d’un FLN sans tête, ce candidat est remercié d’avance si on se réfère au climat politique : une campagne électorale quasiment inexistante, une direction de campagne fissurée, et des menaces et plaintes contre d’autres candidats, ce qui explique qu’il est en position de faiblesse ! Avec ce profil violent et son discours duplicata, Tebboune ne pourra jamais être le futur président de l’Algérie, sauf peut-être, président d’Adrar puisqu’il a promis d’y planter des champs de canne à sucre.